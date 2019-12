Ylivieskan kirkon peruskivi muurattiin – aikakapseliin piilotettiin koululaisten kirjeitä, päivän lehti ja vanhan kirkon avain

Ylivieskan uuden kirkon rakentamisessa saavutettiin tiistaina yksi merkkipaalu, kun kirkon peruskivi muurattiin. Peruskiven sisään sijoitettiin aikakapseli, joka sisältää viestejä tuleville sukupolville.

– Oppilaani ovat kirjoittaneet sinne pieniä kirjeitä, joissa he ovat kertoneet 12-vuotiaan lapsen perusarjesta tänä päivänä. Yllätyksekseni huomasin, etteivät pääosassa olleetkaan puhelimet ja tietokoneet, vaan hyvin voimakkaasti esiin nousivat ystävät, perhe, yhdessä oleminen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen kertoi tilaisuuden yleisölle.

Kirjeiden lisäksi kapseliin kätkettiin muuraustilaisuuden ohjelma, kirkkovaltuuston pöytäkirjaote, kirkon peruspiirustukset ja peruskirja, päivän lehti, kolikoita sekä vanhan kirkon avain ja yksi naula.

Myös puheissa korostettiin, että kirkkoa rakennetaan tuleville sukupolville. Siitä kertoo myös rakennuksen tavoiteltu elinkaari, joka yltää 200 vuoden päähän.

– Ylivieska saa kaupunkikuvaansa yksiaineisen maamerkin, joka jatkaa suomalaisen kivikirkkorakentamisen perintöä tulevaisuuteen kurkottaen, totesi pääsuunnittelija Kimmo Lintula arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

Myös yleisö pääsi lapioimaan laastia uuden kirkon peruskiveen. KUVA: Hanna Perkkiö

Kaarron Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kaarto kertoo, että syys-lokakuussa alkanut rakennusvaihe on edennyt aikataulussa.

– Perustusten valamisen jälkeen päästään ensi vuoden puolella nostamaan betonielementtejä alapohjaan. Helmikuussa aletaan pystyttää runkoa, ja viimeistään maaliskuun alussa saadaan vesikatto päälle.

Tällä hetkellä kirkkotyömaalla ahertaa noin kymmenen työntekijää, ja koko rakennusaikana työn äärellä on keskimäärin 15–20 rakentajaa. Kaarron mukaan tekijöiden löytäminen ei ole ollut ongelmana.

– Molemmilla rakennusliikkeillä on ollut hyvin reserviä, kun on muuten rauhallisempaa. Talvea kohti rakentamisessa hiljenee muutenkin, joten tämä on ollut hyvä ajankohta löytää työntekijöitä.

Kaarron Rakennus Oy:n lisäksi kirkon rakentajaryhmittymään kuuluvat Rave Rakennus Oy, Are Oy ja HKS-sähkö Oy. Uuden kirkon on määrä valmistua vuoden 2021 alussa.