Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala: "Kirkkohallituksen vaatimukset tuntuvat ristiriitaisilta"

Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala pitää kirkkohallituksen päätöstä ristiriitaisena. Kirkkohallitus ei vahvistanut Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston päättämää ja tuomiokapitulin puoltamaa Ylivieskan uuden kirkon rakentamista.

– Onhan tämä suuri pettymys, mutta ei tämä aivan yllätyksenä tullut. Kaiken aikaa olemme keskustelleet kirkkohallituksen kanssa, antaneet lisäselvityksiä ja vastanneet kysymyksiin, Nivala kertoo.

Kirkkoherran mukaan nyt on vain mietittävä, miten tästä tilaanteesta jatketaan eteenpäin.

– Siihen ei ole tällä hetkellä vastausta. Tämä päätös ei oikein aukene meille. Siinä ei ole juuri toimenpideohjeita, miten tulisi edetä, Nivala toteaa.

Seurakunta ei Nivalan mukaan luovu uuden kirkon rakentamistavoitteesta. Kirkkohallituksen päätös kuitenkin tarkoittaa sitä, että tänä kesänä kirkkoa ei rakenneta. Viivästymisestä myös aiheutuu kustannuksia.

– Tämä kesä on minun nähdäkseni menetetty, Nivala sanoo.

Seurakunnassa on pitkin matkaa mietitty kirkon rakentamisen kulurakennetta. Nivala ei osaa tässä vaiheessa vastata siihen, olisiko mahdollista tehdä suunnitelmat halvemmasta vaihtoehdosta.

– Kirkkohallituksen kriteerit ja vaatimukset tuntuvat monella tavalla ristiriitaisilta. Kirkon elinkaarelle on ollut tavoite 200 vuoden päähän. Tämä tarkoittaa, että se rakennetaan laadukkaasti, jotta se voisi palvella myös tulevia sukupolvia. Näistä perusteista tuntuu vaikealta luopua, Nivala huomauttaa.

– Saati, kun emme ole tässä tilanteessa omasta halusta vaan siksi, että vanha kirkko on tuhoutunut. Alusta asti on ollut selvää, että uusi kirkko rakennetaan, Nivala toteaa.

Seurakunnalle uuden kirkon rakentaminen on hänen mukaansa iso haaste. Toisaalta seurakunnassa on Nivalan mukaan vahva usko tulevaisuuteen ja siihen, että kirkon rakentaminen on mahdollista.