Yli-Iissä kokoontuu nallekerho, jossa puhutaan asioista suoraan – Kyläparlamentissa kaikki aiheet ovat sallittuja

Kesäparlamentti-juttusarjassa käymme kuuntelemassa, mistä Oulun seudun huoltoasemien vakipöydissä puhutaan.

Hiljaisella parkkipaikalla, niityn laidalla on kahvila, josta on muodostunut yli-iiläisten toinen olohuone. Kaisun kahvila on pyörinyt paikalla seitsemän vuotta seitsemänä päivänä viikossa. Ovet ovat auki vuoden jokaisena päivänä. Täällä kokoontuvat kylänmiehet ja -naiset, niin nuoret kuin vanhat.