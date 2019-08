Milloinkahan suomessa tajutaan (vai onko välinpitämättömyyttä valvontaan), että kaivokset päästävät jätevesiään luontoon vedoten, johonkin vahinkoon. On leväperäistä sinisilmäisyyttä jota nykyisin ympäristövalvonta suomessa on, kyllä kaipaan valvonnan omaksi yksiköksi takaisin ympäristöministeriön alaisuuteen, eriyttämistä pois ELY-keskuksesta, jotta ei annettaisi suomen puhtaita vesiä sotkettavan kaivosjätteillä. On arvokkaanpaa puhtaat vedet kuin muutaman vuoden työllistämiset kaivoksilla, älkäämme annettako niiden sotkea puhtaita vesiämme.