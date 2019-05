Yle: Aluehallintovirasto otti valvontaansa Siikalatvan kunnan koko sote-toiminnan – katsoo virkamiesten antaneen julkisen vallan tehtäviä Mehiläisen hoidettavaksi

Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on otettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontaan. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä kerrasta, kun näin tapahtuu Suomessa. Asiasta kertoo Yle.

Kyse on Ylen mukaan siitä, että Siikalatvan kunta on siirtänyt lainvastaisesti yksityiselle terveysalan yritykselle tehtäviä, jotka kuuluvat kunnan vastuulle.

Siikalatva ulkoisti vuonna 2017 kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiselle terveyskonserni Mehiläiselle.

Sen jälkeen aluehallintovirasto on antanut Siikalatvalle lukuisia valvonta- ja kantelupäätöksiä joissa on kehotettu sekä kuntaa että Mehiläistä korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. Kyse on ollut vakavista ja pitkäaikaisista puutteista, Yle kertoo.

Ylen mukaan virasto katsoo, että Siikalatvan virkamiehet ovat luovuttaneet julkisen vallan käyttöön liittyviä sosiaalihuollon tehtäviä lainvastaisesti Mehiläisen työntekijöille.

Ylen uutisen mukaan kunnassa muun muassa kehitysvammaisille tehtyjä palvelusuunnitelmia valmistelivat ja esittelivät Mehiläisen työntekijät, vaikka kyse on kunnan viranhaltijoille kuuluvista tehtävistä.

Mehiläinen on myös tehnyt sopimuksia omaishoitajien kanssa, vaikka sopimukset pitäisi solmia omaishoitajien ja kunnan välillä.

Ylen mukaan aluehallintovirasto ei ole saanut selvyyttä siitä, miten ja millä laajuudella Siikalatva valvoo Mehiläisen toimia.

Siikalatvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louet-Similä (kesk.) kertoi torstai-iltana Kalevalle, että sekaannus on johtunut yksinkertaisesti siitä, että työntekijöillä ovat roolit menneet sekaisin.

Se on hänen mielestään ymmärrettävää, koska osa Mehiläiselle nyt työskentelevistä työskenteli aikoinaan kunnalla.

– Yksityisellä työskentelevät eivät saa lain mukaan toimia enää samalla tavalla kuin ollessaan kunnan palveluksessa, ja siitä nämä virheet ovat johtuneet. Tahallista tämä ei tietenkään missään nimessä ole ollut, hän sanoo.