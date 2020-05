Yksityishenkilöiden tavaranvaihto kielletään Tornion rajanylityspaikalla

Ehkä pieni asia, mutta jälleen yksi asia lisää samaan konkurssiin. Kannattiko liittyä EU:hun joka sitten kieltää nuuskan vain ja ainoastaan siitä syystä, että tupakkajätit lobbasivat kilpailijalleen nuuskalle kiellon korruptoituneissa EU virkamiespiireissä. Eikä ne edes kiistä tätä asiaa vaikka se ääneen sanotaan. Lobbaushan on EU:ssa täysin sallittua ja suurimmilla elintarvike ja tupakkayhtiöillä on EU parlamentin viereen rakennetussa massiivisessa virastotalossa oma konttori. EU on todella paha systeemi ja ei ole ihme että Britannia lähti jo.