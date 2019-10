WWF: Vaikka lohta nousi Tornionjokeen kohtalaisesti, ylikalastusta ei voida jatkaa

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020. Itämeren lohen ylikalastus saa jatkua myös ensi vuonna, kertoo WWF Suomi.

Tänä vuonna Itämeren lohen tärkeimmässä kutujoessa Tornionjoessa kudulle nousi noin 65 000 lohta, mikä täyttää kutukantatavoitteen määrän.

– Vaikka kuluvana vuonna lohta nousi Tornionjokeen kohtalaisesti, ei tämä missään nimessä voi tarkoittaa, että ylikalastusta voidaan jatkaa. Jotta Itämeren jäljellä olevat lohikannat pääsevät elpymään, kiintiöpäätöksissä olisi vuodesta toiseen seurattava tarkasti tutkijoiden viestiä, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen sanoo.

– EU:n päätös jatkaa lohen laillista ylikalastusta Itämerellä on vahvassa ristiriidassa sen kanssa, että Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan merkittävimpänä tavoitteena oli ylikalastuksen lopettaminen vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2016 lohen kalastuskiintiöissä noudatettiin tieteellisen neuvonannon mukaista kestävän kalastuksen tasoa. Tällöin ennätysmäärä lohia, noin 100 000, nousi kudulle Tornionjokeen.

Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella saa ensi vuonna pyytää 86 575 lohta, kun tänä vuonna kiintiö on ollut noin 91 000 lohta.



Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICESin suositus lohen meripyyntiin Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on tulevalle vuodelle 59 800 lohen kiintiö.



WWF:n mukaan ylisuuret kalastuskiintiöt eivät ole lohikantojen ainoa uhka Suomessa. Vuonna 2017 kaupallista lohenkalastusta Suomen rannikoilla aikaistettiin 1,5 kuukaudella, minkä seurauksena pyynti on kohdistunut erityisesti suurikokoisiin, alkuperältään villeihin lohiin sekä jokien latvaosien arvokkaisiin osapopulaatioihin.