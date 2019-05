WWF ja ulkoministeriö rakensivat arktisiin kokouksiin lähiruokamenyyn – ei maksa enempää ja ruokahävikki jää pienemmäksi

Unohtakaa kokousten tyypilliset juustosämpylät, näitä tarjottiin Rovaniemellä: Sienileipää korvasienikreemillä, perunarieskaa muikkukreemillä, savustettua muikkua, hillakakkua ja tyrnishotti! Lähiruokaa tarjotaan myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder ottaa aamupalapöydästä pienen paperiservetin päälle suolaista ja makeaa, pieniä kuin cocktailpaloja. Ollaan Rovaniemellä Arktisen neuvoston kokouspaikalla.

Sienileipää, jossa on päällä korvasienikreemiä. Perunarieskaa, jossa maun antaa muikkukreemi ja kokonainen savustettu muikku ja makeaksi palaksi hillakakkua, joka on koristeltu puolukkamarengilla. Juomaksi on tyrnishotti.

– Tässä toteutetaan Arktisen neuvoston kokousten ympäristöystävällistä konseptia, sanoo Rohweder.

Aloite tuli ulkoministeriöstä. WWF lähti mukaan kehittämään yhteistyössä kestäviä kokousjärjestelyjä.

Tarjolla ei olekaan perinteistä juustosämpylää vaan oikeasti ympäristöystävällistä lähiruokaa.

Nyt sitä on noudatettu Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden kaikissa kokouksissa. Sen lisäksi sama konsepti otetaan käyttöön Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokouksissa.

Myös seuraava Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa Islanti on kiinnostunut ulkoministeriön ja WWF:n green meeting -konseptista.

– Ruuan tuotanto on keskeinen syy luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Tätä kautta voidaan kertoa ruuan tuotannon ympäristövaikutuksista, selittää Liisa Rohweder.

Rohweder sanoo, että perinteisten kokoussämpylöiden tarjoilussa ruokahävikki on ollut melkoinen. Nyt se on paljon pienempi.

– Ympäristöystävällinen lähiruoka ei maksa enempää ja kun annokset ovat pieniä, myös hävikkiä tulee vähemmän, sanoo Rohweder.

Ruokia ovat olleet tekemässä muun muassa kokkiopiskelijat Annika Mansikka ja Suvi Johansson Rovaniemeltä.

– Raaka-aineet ovat mahdollisimman pitkälle lähialueelta, sanoo Annika Mansikka.

Ruuat on tehty opetuskeittiöllä, pääasiassa oppilasvoimin, mutta apuna on ollut muutama ammattikokki.

Paitsi aamupalan tarjottavat, myös Arktisen neuvoston kokousvieraille tarjottavan kokouslounaan ruuat on tehty samalla lailla ympäristöystävällisestä lähiruuasta.