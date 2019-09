Vuosisatoja vanhan Ruijanpolun kivisiä merkkipinoja on kaadettu Inarissa – Metsähallitus teki tutkintapyynnön

Perämeren ja Jäämeren välillä kulkevan Ruijanpolun kivisiä merkkipinoja on kaadettu Inarissa, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa. Merkit ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, eikä niihin saa kajota. Metsähallitus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Ruijanpolku on yksi Perämeren ja Jäämeren välisistä vanhoista kulkureiteistä. Se on peräisin vähintään 1500-luvulta. Varhaisin kirjallinen merkintä reitistä on vuodelta 1598. Reitti on kunnostettu viimeisen kerran 1800-luvun lopussa.

Selkeimmin Ruijapolku näkyy Sodankylän Sompiojärven ja Inarin Laanilan välillä. Siellä reitti on merkitty päällekkäin asetetuilla kivillä ja mäntyihin veistetyillä pilkkamerkeillä. Merkkien tekoaika ei ole tiedossa.

Kiilopääntien ja Laanilan välisen reitinosan varrelta on löydetty 19 vanhaa kivilatomusta, viisi vanhaa viittamerkkiä ja 29 pilkkapetäjää.

Syyskuussa tehdyssä tarkastuksessa huomattiin, että 16 kivilatomusta oli hiljattain hajotettu. Merkit sijaitsevat kahden kilometrin matkalla. Latomusten osin raskaatkin kivet on vieritetty pois paikoiltaan ja levitetty ympäristöön. Lisäksi yksi viittamerkeistä on rikottu. Metsähallituksen mukaan kyse ei voi olla vahingosta.

Osa merkkipinojen kivistä on kooltaan isoja. KUVA: Metsähallitus

Tapauksen esitutkintaa ei ole vielä käynnistetty. Mahdollisista silminnäkijähavainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisille.

Ruijanreitti on tiettävästi Lapin vanhin reitti. Kulku reitillä loppui 1900-luvun alussa.

Merkityn Ruijanpolun pituus Sodankylän ja Inarin kuntien alueella on 35 kilometriä. Polku on maastoon merkitty kesäreitti. Sen varrella on tulentekopaikka, laavuja, kosteikko-osuuksilla pitkospuita sekä siltoja jokien ylitykseen.