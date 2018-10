Vuoden valtakunnallinen yrittäjänainen tulee Rovaniemeltä – huollettavina Suomen hiihtohuiput Iivo Niskasesta alkaen

Suomen Yrittäjänaiset on valinnut vuoden 2018 valtakunnalliseksi yrittäjänaiseksi rovaniemeläisen hyvinvointialan yrittäjän Kerttu Helysen.

Yrittäjänä Helynen on ollut jo 30 vuoden ajan. Hänet tunnetaan muun muassa Suomen hiihtomaajoukkueen lihashuoltajana ja elämäntaitovalmentajana.

Kerttu Helysen yritys KuntoPuro Tmi on vuonna 2000 perustettu hyvinvointipalveluihin keskittyvä yritys, joka tarjoaa hierontaa, lymfa- ja vyöhyketerapiaa sekä liikehoitoa ja -ohjausta.



Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi yritys tarjoaa erilaisia konsepteja elämäntaitovalmennukseen. Helynen on kehittänyt myös oman tavan hieroa.

Helynen on toiminut vuosia Viron ja Suomen hiihtomaajoukkueiden lihashuoltajana. Muun muassa Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat olleet hänen huollettavinaan. Pesti hiihdon parissa jatkuu vuoden 2022 olympialaisiin saakka.

Iivo Niskanen on yksi Helysen huollettavina olleista suomalaishiihtäjistä. KUVA: Jarmo Kontiainen

Vuoden yrittäjänainen palkittiin lauantaina 29. syyskuuta Suomen Yrittäjänaisten liittokokouspäivillä Kuopiossa.

Helynen on 29. tunnustuksen saanut yrittäjänainen. Kuusi vuotta Rovaniemen yrittäjänaisten puheenjohtajana toiminut Helynen haluaa jakaa palkinnon kaikkien yrittäjänaisten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa.

– Kiitos kanssaihmiset, kiitos ihanat naiset! Tämä ei ole yksin minun palkintoni, mutta arvostan palkintoa erittäin paljon enkä vähiten siksi, että olen pienyrittäjä. Meistä yrittäjänaisista suurin osa on juuri yksin yrittäviä ja tämä on tunnustus myös sille, että on arvokasta työllistää itsensä. Yksinyrittäminen on minulle strateginen valinta, Helynen sanoo.

Rovaniemen Yrittäjänaiset ry on Helysen puheenjohtajakauden aikana ollut mukana luomassa Likiliikettä yhdessä Rovaniemen Yrittäjien, Rovaniemen Kehityksen ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Likiliike on paikallisuutta edistävä ilmiö ja yrittäjäjärjestön kädenojennus rikkaamman kaupunkielämän puolesta.

Rovaniemen Yrittäjänaiset on valittu Helysen puheenjohtajakauden aikana myös Suomen Yrittäjänaisten aktiivisimmaksi yhdistykseksi vuonna 2015.

– Haluan kiittää vanhempiani siitä, että olen saanut äidinmaidossa opin siitä, että tärkeintä on tehdä parhaansa yhteiseksi hyväksi, ei omaksi edukseen. Kun jättää hyvän muistijäljen, niin sinuun luotetaan. En ole koskaan markkinoinut eurollakaan yritykseni palveluja vaan kaikki asiakkaani ovat tulleet ystäviensä ja kollegojensa suosittelemana.