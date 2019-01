Vuoden retkikohde 2019 -kilpailun finaali on käynnissä, ja 5 000 euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta. Kilpailun järjestää Suomen Messusäätiö.

Vuoden retkikohde valitaan yleisöäänestyksellä, jonka löydät täältä. Tänä vuonna kilpailun teemana on maastopyöräilyreitit. Omaa suosikkiaan voi äänestää keskiviikkoon 27.2.2019 saakka.

Vuoden retkikohde -finaalissa on mukana pyöräilyyn soveltuvia luontokohteita. Pyöräilyyn soveltuvien luontokohteiden kriteerinä on reittikokonaisuus, joka koostuu metsäpoluista, ulkoilureiteistä ja hiekkateistä, joilla pyöräily on sallittu. Reitillä on oltava myös retkeilyä tukevia palveluita, kuten taukopaikkoja, pyöräily-ystävällisiä majoitusmahdollisuuksia ja mieluusti vuokraus- ja opastustoimintaa. Kilpailun raati on valinnut finaalin kärkikymmenikön.

Kilpailu järjestetään nyt viidennentoista kerran. Viime vuonna voiton vei Rokuanvaara.

Vuoden 2019 ehdokkaat:

Syötteen kansallispuisto

Imatran Ukonniemi

Hossa

Urho Kekkosen kansallispuisto

Ylläs

Vedenjakaja

Liminka

Fiskars

Jämijärvi

Poronpolku