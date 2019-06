Vitsa väsyy rummun kehäksi – Kierikkikeskuksen kehärumpurakennuskurssilla meditoidaan ja etsitään luontoyhteyttä

Kierikkikeskuksen Meripihkatalossa leijailee savuinen tuoksu, johon sekoittuu nahan kyllästämä, kotoisa aromi. Pöydillä levittäytyvät valkohäntäpeuravuodat ja puiset, polttokaiverretut kehät, joista on tarkoitus rakentaa rumpuja.

Symboleissa vilahtelee erilaisia kuvioita, kaarteita ja tekstinpätkiä, osa syvälle uurrettuja varjoja, osa pintapuolisia häiveitä.

– Kehärummun rakentaminen on eräänlainen matka minuuteen. Se on erinomainen työväline itsensä tunnustelemiseen, rauhoittumiseen ja meditointiin. Jokainen rumpu on aina erilainen, osittain kantajansa kaltainen, toisaalta alati kesyttämätön, sillä käytetyt luonnonmateriaalit tekevät työt eläviksi, kuvailee Sanna Tuunainen, yrittäjä, luonto- ja ympäristöneuvoja sekä muinaistekniikan artesaani, joka on saapunut Yli-Iihin ohjaamaan Oulu-Opiston rummunrakennuskurssia.