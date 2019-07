Virhearvio aiheutti mittavan remontin – Siklan talotehtaan lattia uusitaan painumisen vuoksi

Siklan puuelementtitehtaan pohjatutkimuksessa suositeltiin paaluttamaan runko, mutta ei lattiaa.

Kasitietä kulkevat työmatkalaiset ja muut tielläliikkujat ovat kiinnittäneet Limingan kohdalla huomionsa Siklan puuelementtitehtaan pihamaalle ilmestyneisiin rakennusmateriaalikasoihin. Ollaanko jotain purkamassa tai laajentamassa? Onko tien varteen kenties syntymässä tilataideteos?

– Siinä on betonijätettä. Hallin betonilattia uusitaan ja paalutetaan, Sikla Oy:n konsernijohtaja Janne Nieminen kertoo.

Uteliaan ohikulkijan ei kannata muodostaa kasoihin tunnesidettä suuntaan tai toiseen. Materiaalit ovat pihalla vain väliaikaisesti.

– Betoni murskataan ja uusiokäytetään myönnetyn luvan mukaisesti paikoitusalueen rakennekerroksissa. Kasat eivät ole siinä kauaa, Nieminen huomauttaa.

Puuelementtitehdas on rakennettu 2016. Rakennus on vielä nuori, mutta lattiat joudutaan uusimaan painumisen vuoksi.

– Juurisyytä meillä ei ole tiedossa. Painumat ovat huomattavan paljon isommat kuin pohjatutkimuksissa annettiin ymmärtää. Yksinkertaistetusti tässä on kyse siitä, että pohjatutkimuksissa suositeltiin paaluttamaan runko, mutta tutkimuksen mukaan lattiaa ei olisi tarvinnut paaluttaa, konsernijohtaja avaa.

– Se on tullut vähän yllätyksenä, mutta Limingassa on vastaavaa uusissakin rakennuksissa. Maaperä on täällä vähän haastavampi. Se vaatii tarkkuutta pohjatutkijoilta. Nyt elementtitehtaan lattia ei painu, se on kallioon asti paalutettu.