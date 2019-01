Vilkut ja rekisterikilpi eivät vapauta rakennusluvan tarpeesta – Pyhäntäläisyrityksen liikkuva ja talviasuttava mökkivaunu esillä Helsingissä

Pyhännällä toimiva Salvos esittelee Matkamessuilla talviasuttavaa mökkivaunua. Liikkuva mökkikin voi tarvita rakennusluvan.

Salvos tähtää uuteen kasvuloikkaan. Tilauskantaa oli jo vuodenvaihteessa tuplasti vuodentakaiseen verrattuna, kertoo liiketoimintajohtaja Pete Lohi.

Pyhäntäläisyrityksen uusin tuote on iso, kaikilla mukavuuksilla varustettu mökkivaunu. Auton perään sopivaa kokonaisuutta esitellään nyt viikonloppuna Matkamessuilla Helsingissä.

Idea isommasta talvikäyttöön soveltuvasta luksusvaunusta tuli yksityisasiakkailta.

– Parin vuoden aikana on tullut viestiä, että olisiko ratkaisua, jossa voisi asua ympärivuotisesti, kertoo Lohi.

Kehitystyön tuloksena on syntynyt vuorossaan jo yhdeksäs liikuteltava mökki. Mökin keskiössä sijaitsee tupakeittiö sohvaryhmineen. Toisessa päädyssä on sauna ja suihku, eteinen sekä vessa. Toisessa päässä on makuuhuone.

Kaksoissängyn yllä avautuu kolmineliöinen lasikatto. Kattoikkuna on lämmitetty, joten taivaantulia voi katsella vuoteesta.

Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä muistuttaa, että vaikka mökissä olisi vilkut ja viranomaisen myöntämä rekisterikilpi, vaatii se rakennusluvan.

– Ei tieliikennekilpi vapauta sitä rakennusluvasta, Seppälä sanoo.

Liikkuvaakaan mökkiä ei siis voi noin vain vetäistä pitkäaikaisparkkiin vaikkapa erämaajärven rantaan, jos ei sinne saa rakennuslupaa.

– Se pitää viedä rakennuslupaprosessin läpi.

Mikä sitten on pysyvä rakennus? Seppälän mukaan kysymys vaatii kuntakohtaisen harkintansa.