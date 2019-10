Viitostie oli tuntikausia suljettuna Kuusamossa onnettomuuden vuoksi, alueelle annettu varoitus huonosta ajokelistä

Valtatie 5 oli suljettuna useita tunteja onnettomuuden vuoksi Kuusamossa.

Tie suljettiin onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi puoli kahdentoista aikaan aamupäivällä. Oulun tieliikennekeskus kertoi kello 16.25, että tilanne on ohi.

Tie oli suljettuna yhteensä viiden tunnin ajan.

Liikenne ohjattiin kiertotielle Rukajärven kautta.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Rukan risteyksestä noin yhdeksän kilometriä Kuusamon suuntaan.

Kuusamon ja Rukan alueella on satanut lunta, ja Tieliikennekeskuksen mukaan paikalla on normaali talvikeli. Tienpinta on kuitenkin suolattu ja sula.

– Urakoitsijalle on huomautettu että myös kiertotien liukkaudentorjunta tulee ottaa huomioon, Tieliikennekeskuksen päivystäjä Riitta Orre kertoo.

Ilmatieteen laitos on antanut huonon ajokelin varoituksen Kuusamon alueelle johtuen räntä- ja lumisateesta sekä mahdollisesta tienpintojen jäätymisestä.

Juttua päivitetään, kun tarkempia tietoja on saatavilla.