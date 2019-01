Viisi kainuulaista yritystä mukana Berliinissä järjestettävillä suurilla ruokamessuilla – myös kansallispuistot esillä tapahtumassa

Viisi kainuulaista yritystä esittelee tuotteitaan perjantaina Berliinissä alkavilla suurilla ruokamessuilla, kertoo Kainuun liitto. Kainuun maakuntaosastolla esillä olevat yritykset ovat Vuokatin Viini, Arktiset Aromit, PureProtein, Vaalan Juustola ja Woodpolis.

Samalla esitellään Kainuun matkailumahdollisuuksia muun muassa Hossan kansallispuiston avulla. Useampiakin pohjoissuomalaisia kansallispuistoja pääsee tapahtumassa tutkimaan virtuaalilaseilla.

Berliinin Grüne Woche 2019 -messut järjestetään 18.–27. tammikuuta. Maailman suurimmat ruoka-alan kuluttajamessut kokoavat noin 400 000 kävijää ympäri Euroopan ja 90 000 ruoka-alan ammattilaista.

Tänä vuonna Suomi on tapahtuman pääkumppanimaa ja Suomella on osasto omassa hallissaan. Koko maasta messuille osastuu noin 80 yritystä. Teemana on villin luonnon painotus.

Suomen osalta pääjärjestelyvastuussa on Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK yhteistyötahoineen.