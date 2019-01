Viime talven lumituhoja korjataan yhä Kainuussa – metsiin jäi noin puolet tuhoutuneista puista

Viime talven lumituhoja on edelleen korjaamatta laajoilla alueilla Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.



Kesän yli metsiin jäi noin puolet tuhoutuneista puista. Tämän talven aikana päästään todennäköisesti korjaamaan puuta viimeisiltäkin tuhokohteilta.

Tuhosta johtuvat menetykset metsänomistajille ovat noin 20 - 30 miljoonaa euroa.



Vahingoittuneissa puissa pesineet ytimennävertäjä-hyönteiset ovat tuottaneet metsiin runsaasti uusia jälkeläisiä, ja tuhoalueiden ytimennävertäjäpopulaatio on moninkertaistunut viime keväästä.



Maahan pudonneet oksankärjet ja puun latvusten harsuuntuminen ovat merkkejä hyönteisten aiheuttamista vaurioista. Mäntyjen syönti on voinut jatkua lokakuulle saakka.



Ensi keväänä ytimennävertäjäpopulaatio on Metsäkeskuksen mukaan todennäköisesti paljon suurempi kuin viime keväänä. Myös kirjanpainajan populaatio uhkaa moninkertaistua.



Metsänomistaja voi halutessaan jättää metsään 20 - 30 tuhopuuta hehtaaria kohden lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Tämä ei merkittävästi lisää muun metsän hyönteistuhoriskiä. Kaikki kuivuneet puut voi myös jättää metsään.



Lumituhohakkuita ilmoitettiin Metsäkeskukseen viime vuoden aikana lähes 53 000 hehtaaria.



Kainuussa hakkuuala on 21 941 hehtaaria. Tuhot ovat koskettaneet lähes 3 000 metsänomistajaa, joista 1 100 on Kainuusta.