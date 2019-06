Viikko alkaa lämpimästi ja lämpöä voi riittää juhannukseen asti – sää on kuitenkin epävakainen ja sateitakin lienee luvassa

Viikko alkaa lämpimästi Pohjois-Suomessa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että kaanantaina lämpötila on Keski-Lappiin asti 20 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Pohjois-Lapissa lämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä iltapäivällä ja alkuillasta ainakin Etelä- ja Keski-Lapissa.

Tiistaina sateita voidaan saada myös Koillismaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa pysyttäneen poudan puolella ja lämpötila on päälle 20 asteen. Myös Kainuussa voi olla yli 20 astetta. Lapissa ja Koillismaalla jäädään 13-19 asteeseen.

Keskiviikkona pohjoiseen on odotettavissa sade- ja ukkoskuuroja, joiden pääpaino on todennäköisesti Länsi-Lapissa. Lämpötila on edelleen kesäisesti 20 asteen tuntumassa laajalti. Pohjoisempana Lapissa voidaan kuitenkin jäädä selvästi alhaisempiin lukemiin.

Torstaina lämpötila pysyy Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 20-23 asteessa, Lapissa on hieman viileämpää. Sadealue lähestyy pohjoista ja sateet leviävät Lapin suuntaan. Paikoitellen sateita voidaan saada Pohjois-Pohjanmaallakin.

Perjantaina eli juhannusaattona sateiden mahdollisuus on edelleen olemassa. Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila pysyttelee 20 asteessa ja jopa ylikin. Lapissa ollaan 10-18 asteessa.

Lauantaina on yhä epävakaista ja sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Yli 20 asteen lämpötiloja voidaan mitata edelleen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa lämpötila huitelee 12-19 asteessa.

Viilemmät ilmavirrat leviävät lauantaina illasta alkaen koko pohjoiseen Suomeen. Sunnuntai onkin kauttaaltaan viileämpi päivä. Pohjois-Pohjanmaalla liikuttaneen 13-17 asteen tienoilla ja Lapissa 10-15 asteen tuntumassa.

