Vihiluodon luontopolun grillillä Kempeleessä ilkivaltaa, roskis täytettiin puilla ja sytytettiin tuleen – katso video

Täh? "Ajattelemattomia"? Kuinka voidaan tietoista toimintaa sanoa ajattelemattomuudeksi? Ei roskis täyty polttopuista ajattelemattomuuden seurauksena vaan pikemminkin kyseessä on mitä tietoisin, typerin, alhaisin teko mitä kyseiset sankarit ovat saaneet aikaan. Tanttamaisella pään pensaaseen työntämisellä ei tätä maailmaa saada takaisin oikeille raiteilleen. Itsekästä typeryyttä, johon ehdottomasti kuuluu polttopuiden latominen roskikseen ja niiden tuikkaaminen tuleen, on siedetty riittämiin. Yhteisölle haitallisten yksilöiden typerä käytös on hävitettävä.