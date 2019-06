Vielä on aikaa laittaa jätevesijärjestelmä kuntoon – tarkista tästä, ketä uudistus koskee

Siinä on yhdenvertaisuus ja kansalaisten usko oikeusjärjestelmään taas kovalla koetuksella, kun tätä likapyykkiä ruvetaan pesemään. Joillakin alueilla valvonta toimii, on joskus jopa yliampuvaa, joissakin kunnissa kaikki on täysin retuperällä. Kun tällaista lainsääntöä valmistellaan, olisi tärkeää huomioida kansalaisten perustuslaillinen yhdenvertaisuus jo valmisteluvaiheessa. Nyt jää taas liian paljon sattuman ja viranhaltijoiden moraalin varaan.