Vastine Mika Flöjtin blogikirjoitukseen

Kaleva julkaisi verkkosivuillaan 12.9. Kuusamon kaupunginvaltuutettu Mika Flöjtin blogikirjoituksen otsikolla ”Kaivosyhtiö käyttää kairauksissaan Juomasuon uraanilouhoksen saastunutta vettä”.

Kirjoitus sisältää merkittävän määrän erilaisia paikkansapitämättömiä väitteitä. Keskityn tässä yhteydessä niihin paikkansapitämättömiin väitteisiin, jotka liittyvät alueella käynnissä olevaan kairaustoimintaan.

Flöjt väittää kirjoituksessaan, että kairausten yhteydessä johdetaan vettä Juomasuon avolouhokselta kairausreikiin. Väite ei pidä paikkaansa. Avolouhoksesta ei oteta vettä vaan avolouhokseen johdetaan se kairausreiästä tuleva vesi, jota ei tarvita kairauksessa.

Avolouhokseen johdettava vesi ei ole missään tekemisissä varsinaisen kairaustoiminnan kanssa.

Flöjt väittää yhtiön julkaisemalla kairauksia esittelevällä videolla kerrottavan, että kairauksissa käytetään avolouhoksista otettavaa vettä ja että yhtiö olisi myöhemmin kertonut käyttävänsä vanhoista kairarei’istä otettavaa vettä. Väite ei pidä paikkansa.

Esittelyvideon teksti kuuluu seuraavasti: ”Kairauksissa tarvittava vesi otetaan alueen vanhoista kairanrei’istä tai alueella sijaitsevasta aiempien kaivostoimijoiden tekemästä avolouhoksesta.” Video on helppo löytää YouTuben kautta hakusanoilla ”Latitude 66 Cobalt” ja ”kairaus”.

Kairausten suunnitteluvaiheessa on mahdotonta etukäteen tietää kallioperän vesivarantoja ja tästä syystä suunnitteluvaiheessa ensisijainen vaihtoehto oli siis käyttää vanhoista kairusrei’istä saatavaa vettä ja toissijainen vaihtoehto oli käyttää avolouhosten vettä. Alueella on lukuisia pieniä avolouhoksia ja yksi suurempi avolouhos, jotka on kaivettu 1990-luvulla alueella silloin toimineen kaivosyhtiön toimesta. Kairauksissa on käytetty kairusrei’istä saatua vettä.

Elokuussa alkaneen kairausohjelman aikana sekä ELY:n että Tukesin edustajat ovat käyneet tutustumassa alueella tehtävään työhön. Otamme alueelta testituloksia, kairausohjelmien aikana erilaisia näytteitä on lähetetty analysoitavaksi 50 kappaletta.

Kaivostoimintaan liittyy erilaisia mielipiteitä ja näkökantoja. Niiden esilletuominen on tärkeää, samoin asioiden todellisen tilan selvittäminen ennen niiden julkaisemista.

Kuusamon vihreiden valtuustoryhmä, johon Mika Flöjt kuuluu, on kieltäytynyt keskustelu- ja tapaamismahdollisuuksista Latitude 66 Cobalt Oy:n henkilöstön kanssa.

Merkittävä osa Kuusamon kaupunginvaltuuston jäsenistä on käynyt tutustumassa kairauksiin paikan päällä ja saanut samassa yhteydessä tietoa muun muassa vesien käytöstä kairausten yhteydessä.

Jussi Lähde

vastuullisuus ja viestintä

Latitude 66 Cobalt Oy