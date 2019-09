Vastaanottokeskuksen toiminta keskitetään Ruukin kylälle – suurin osa asiakkaistakin asuu siellä

SPR:n Ruukin vastaanottokeskuksen toimisto ja laitosvastaanottokeskuksen alueella olleet majoituspaikat muuttavat kuntakeskukseen vuodenvaihteessa.

Ruukin vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Kallio kertoo, että muuton syynä on toimintojen keskittäminen kuntakeskukseen, jossa suurin osa asiakkaista asuu jo nykyisin.

Toimistotilat vastaanottokeskukselle vuokrataan Ruukin yrityspuistosta Yrityspalvelukeskuksena tunnetusta talosta.





– Muutto on perusteltu, koska asiakkaatkin ovat jo olleet pääosin kuntakeskuksessa. Toimiston siirto kylälle vähentää meidän ajoja. Jos on esimerkiksi varattuja aikoja sairaanhoitajalle, nyt kaikki pääsevät kävelemällä vastaanotolle, toteaa Sirpa Kallio.



Tuomiojantien varrella olleissa SPR:n Ruukin vastaanottokeskuksen tiloissa on ollut noin 50–60 majoituspaikkaa.



Korvaavat majoituspaikat löytyvät Muhatiellä ja Hillatiellä olevista rivitaloista, joissa on jo entuudestaan noin sata vastaanottokeskuksen majoituspaikkaa.



Muutto ei vaikuta keskuksen asiakasmäärään, vaan paikkaluku on edelleen 150. Tällä hetkellä asiakkaita on noin 118. Lisäksi noin 70 henkilöä on yksityismajoituksessa niin, että he asuvat muualla, mutta ovat Ruukin vastaanottokeskuksen kirjoilla.



– Emme hirveän paljon tarvitse asuntoja lisäksi. Tuomiojantien varrella on ollut vain kolmasosa asukkaistamme. On oltu Muhatiellä ja Hillatiellä aiemminkin tuonkin kokoisella porukalla, Sirpa Kallio muistelee.

SPR:n vastaanottokeskuksen toiminta aloitettiin Ruukissa toukokuussa 2009 alunperin työlaitokseksi rakennetussa miljöössä, johon Ruukin kunta perusti turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen 1993. Toiminta päättyi Siikajoen kunnan omistuksessa olleissa tiloissa 2014, jolloin kunta myi kiinteistön siikajokiselle yrittäjälle. Marko Niinimaa vuokrasi vuoden vaihteessa tyhjenevät rakennukset 2015 SPR:n Ruukin vastanottokeskukselle, kun vastaanottokeskustoiminta aloitettiin Ruukissa uudelleen.