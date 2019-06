Varusmiessoittajien duo ilahduttaa vanhuksia kesällä Pohjois-Suomen vanhainkodeissa

Lapin sotilassoittokunnan varusmiehet tykkimies Pesonen (laulu ja kitara) ja jääkäri Kenttä (rummut) lähtevät heinäkuussa kiertämään Pohjois-Suomen vanhainkoteja, tiedottaa Lapin sotilassoittokunta.

Varusmiesduo esittää suomalaista musiikkia ja ikivihreitä hittejä.

– Mietimme että minkälaisia keikkoja voisimme tehdä pienellä varusmiesyhtyeellä, mitkä eivät olisi mahdollisia koko soittokunnalla. Päädyimme siihen, että haluamme tuottaa ohjelmaa ikäihmisille, kertoo tykkimies Pesonen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan keikkojen suunnittelu alkoi muutamasta sähköpostista Rovaniemen ja Oulun vanhainkoteihin. Parin päivän jälkeen sähköpostien lähetyksestä varusmiehet saivat positiivisia vastauksia. Pian he saivat myös sähköposteja paikoista, joihin he eivät itse olleet ottaneet yhteyttä. Kymmenestä esiintymisestä paisuikin 54 keikan kiertue.

– Kyseltiin, että pääsisimmekö myös muihin vanhainkoteihin esiintymään. Yhtäkkiä meillä oli keikkapyyntöjä aina Sievistä Tornioon asti, Pesonen kertoo.

Tiedotteen mukaan myös soittokunnan päälliköt regoivat kiertueeseen kannustavasti.

– Kiertue on erittäin hyvä juttu! Tämä on ensimmäinen kerta kun varusmiehet tekevät jotain tällaista täällä ja meille on tärkeää, että he jotka ovat rakentaneet tätä maata pääsevät nauttimaan myös musiikista, sanoo musiikkikapteeni Tero Haikala tiedotteessa.

Varusmiesduon keikat heinä- ja elokuussa:

vk 27-28 Rovaniemi ja lähialueet

vk 29 Ylivieskan lähialueet

vk 30 Oulun lähialueet

vk 31 Kajaanin lähialueet