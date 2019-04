Varkaat veivät moottoripyörän autotallista Keminmaassa – Poliisi kaipaa havaintoja

Keminmaassa varastettiin moottoripyörä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, tiedottaa poliisi. Varkaat olivat murtautuneet omakotitalon autotalliin rikkomalla ikkunan.

Varastettu pyörä on KTM 350 EXC-F -mallinen. Sen rekisterinumero on 12-EFS, ja se on väriltään oranssi-musta.

Poliisi pyytää soittamaan 112:een, mikäli joku havaitsee kyseisen moottoripyörän. Muut mahdolliset tiedot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.