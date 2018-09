Vapaaehtoistyöntekijä tekee työtä ihmisenä ihmiselle – "Mielenterveysongelmat ovat yhä tabu"

Yhdistys- ja vapaaehtoistyössä tärkeintä on rinnalla kulkeminen, sanoo kuusamolainen Anneli Murtovaara. Hän luotsaa Koillismaan Äitien Lomahuoltoa ja tekee vapaaehtoistyöt Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry:ssä. KUVA: Linda Laaksonen

Ihmisenä ihmiselle, perustelee Anneli Murtovaara rooliaan vapaa­ehtoistyössä.

– Tämä on työtä, joka palkitsee ja tuo sisältöä omaan elämään, kuvailee 74-vuotias Anneli Murtovaara vapaaehtois- ja yhdistystoimintaansa. Kuusamolainen johtaa jo 19:ttä vuotta Koillismaan Äitien Lomahuolto ry:tä ja on vapaaehtoinen toimija myös Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry:ssä. Koillismaan Äitien Lomahuollolla alkoi viime viikolla 60. toimintavuosi.

Murtovaara sanoo, että niin yhdistys-, luottamus- kuin vapaaehtoistoiminnassakin kyse on rinnalla kulkemisesta.

– Tässä ollaan ihmisiä ihmisille, samanarvoisia ja vertaisia.

Koillismaan Äitien Lomahuollon juuret ovat sodanjälkeisessä Suomessa ja suurperheissä. Huomattiin, että äidit jaksavat paremmin arjessa, jos pääsevät välillä lepäämään. Syntyi lomakotien verkosto ja toimintamalli, joka on kantanut tähän päivään.

– Kokoonnumme kerhoiltaamme kerran viikossa, kuulemme asiantuntijoita, tarjoamme lomia sosiaalisin perustein, järjestämme joulu- ja äitienpäiväpäivällisiä, vierailemme vanhusten ja kehitysvammaisten yksiköissä ja harrastamme kulttuuria, listaa puheenjohtaja.

Murtovaaran mielestä kaikille äideille – perheen koosta riippumatta – on tärkeää, että tulee lähdettyä kotoa.

– Suurperheitten äitejä on vähemmän kuin aikaisemmin, mutta kaikki kaipaavat virkistystä, toisten ihmisten seuraa ja virikkeellistä tekemistä. Nuoremmat oppivat tässä vanhemmiltaan ja toisinpäin.

Koillismaan Äitien Lomahuolto -yhdistyksellä on kolmisenkymmentä maksavaa jäsentä ja melkein yhtä monta vapaajäsentä: sellaiseksi on tähän asti päässyt, kun on täyttänyt 75 vuotta. Nyt tämänikäisiä jäseniä alkaa olla niin paljon, että uusia vapaajäsenyyksiä ei enää myönnetä. Iäkkäimmät jäsenet ovat yli 90-vuotiaita, ja muutama on ollut mukana alusta lähtien eli 59 vuotta.

– Lisää jäseniä tietysti kaivattaisiin, ja erityisesti nuorempia henkilöitä. Me vanhemmat osaamme nuorten tavoin arvostaa taas omaa aikaa.

Pitkän päivätyön kaupungin kotihoidon palveluissa tehnyt Murtovaara on toiminut myös Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry:ssä 15 vuoden ajan.

Hän on edelleen tuttu näky talkootöissä kierrätyskeskus Löytölässä, ja joka syksy Hyvän Mielen Palveluaseman väki vierailee Anneli ja Matti Murtovaaran kotona Kemilässä. Siellä sijaitsee yhdistyksen perunamaa ja tukku marjapensaita, joitten satoa nautitaan läpi talven.

– Arkisella auttamisella on merkitystä. Viime talvena neuloin noin 60 sukat ja lapaset toiminnan tukemiseksi.

– Tässä ja kaikessa muussakin pärjää, kun muistaa, että puheet ja teot vastaavat toisiaan. Vapaaehtoistyö perustuu luottamukseen ja siihen, että jokainen kantaa oman kortensa yhteiseen kekoon.

Mielenterveysongelmat ovat Murtovaaran mielestä liian usein edelleenkin tabu.

– Tarvitaan asenteiden muutosta, jotta mielenterveydestä voidaan puhua luontevasti. Mielenterveyssairaudet ovat sairauksia muiden joukossa, eikä niitä pitäisi joutua piilottelemaan tai häpeämään. Ihmiset pitää hyväksyä sellaisina kuin miksi heidät on luotu ja mihin kulloinenkin elämäntila on johdattanut. Pahoin pelkään, että kun sote tulee, niin päihde- ja mielenterveyspotilaat jäävät kuntien vastuulle. Sen tietää miten siinä sitten käy.