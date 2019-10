Vapaaehtoisia etsitään Ouluun Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelimeen ja sen nettipalveluihin

Mannerheimin Lastensuojeluliitto etsii uusia vapaaehtoisia toimimaan Vanhempainpuhelimessa ja sen nettipalvelussa Oulussa. Puhelut palveluun tulevat ympäri Suomen.

Päivystystyön koordinaattori Maarit Väyrynen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta kertoo, että yhteydenotot maksuttomaan Vanhempainpuhelimeen ovat kasvaneet. Puhelut ovat soittajalle ilmaisia ja yhteyttä voi ottaa nimettömänä.

Erityisesti puhelujen maksuttomuus on nostanut yhteydenottoja ja vain osa palveluun yrittäneistä on päässyt läpi.

– Etsimme ihmisiä, jotka haluavat olla vanhempien tukena. Ei välttämättä itse tarvitse olla vanhempi, jos työn tai elämänkokemuksen kautta on tietoa vanhemmuuden tuesta.

Väyrysen mukaan toimintaan etsitään inhimillisiä aikuisia, jotka ymmärtävät tämän ajan kasvatuksen haasteita.

– Vanhemmat, jotka ottavat yhteyttä puhelimeen, ovat hyvin valveutuneita. He ajattelevat lastensa parasta. Kun saa purkaa tuntojaan, on usein voimaantuneempi lasten kanssa.

Vapaaehtoiset päivystäjät koulutetaan ja heillä on aina ammattilainen tukena päivystysvuoroissa. Oulun lisäksi vapaaehtoisia toimii Vanhempainpuhelimessa Jyväskylässä ja Helsingissä.

Vanhempainpuhelin on avoinna maanantaista keskiviikkoisin kello 10–13 sekä maanantaisin ja tiistaisin kello 17–20. Torstaina palvelu on avoinna kello 14–20. Vanhempainpuhelimen chat-palvelu on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 10-13.

Oulussa uusi Vanhempainpuhelimen päivystäjäkurssi alkaa 29.lokakuuta. Sille voi hakea Mannerheimin Lastensuojeliiton nettisivujen lomakkeella. Kaikki hakijat haastatellaan ennen kurssin alkua.