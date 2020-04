Valtio ostaa 380 suuruisen suoalueen Pudasjärven Sarvisuolta – entisen turvetuotantoalueen kauppa on osa Helmi-suojeluohjelmaa

Ympäristöministeriö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vapo Oy kertovat allekirjoittaneensa kiinteistökaupan, jonka myötä Pudasjärven Sarvisuolla sijaitseva noin 380 hehtaarin suuruinen suoalue siirtyy valtion omistukseen ja suojeltavaksi.

Vapo on aikanaan hankkinut alueen turvetuotantotarkoituksiin, mutta nyt se suojellaan osana Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

– Sarvisuo on luontoarvoiltaan suojelemattomien suoalueiden parhaimmistoa ja siksi on upeaa, että saamme sen Helmi-ohjelman kautta suojeluun. Vuoden 2023 loppuun mennessä tavoitteenamme on suojella yhteensä 20 000 hehtaaria soita. Helmi-ohjelmassa soiden suojelu on maanomistajille kannattavaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kommentoi kauppaa.

Vapo Oy ja ympäristöministeriö aloittivat yhteistyön arvokkaiden suokohteiden suojelemiseksi vuonna 2012. Sen jälkeen Vapo on myynyt valtiolle suojeluun Sarvisuon kauppa mukaan luettuna 5000 hehtaaria eri puolilta Suomea.

– Suoluonnon biodiversiteetti on noussut vuosi vuodelta tärkeämmäksi mietittäessä turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttöä. Viime vuosina jo noin 10 prosenttia Vapon tuotannosta poistuneista soista on ennallistettu kosteikoiksi tai soiksi. Tärkein ennallistamismuoto on edelleen metsitys, mutta nyt alueita metsitetään talousmetsien lisäksi myös hiilinieluiksi, Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Vuoden 2012 jälkeen Vapon turvetuotantopinta-alasta on poistunut noin 20 000 hehtaaria ja uusia alueita on otettu tuotantoon noin 5000 hehtaaria.

Sarvisuo on osa luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä Sarvisuo-Naamasuo-Pirttisuo-aluetta. Pirttisuolla olevat valtionmaat on siirretty jo suojeluun.

Helmi-ohjelmalle on budjetoitu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja sitä on määrä jatkaa vuoteen 2030 saakka. Vuoden 2023 loppuun mennessä ohjelman tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 arvokasta lintuvettä sekä kunnostaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Toimet auttavat uhanalaisia lajeja ja suurta osaa Suomen uhanalaisista luontotyypeistä.