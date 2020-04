Valmet toimittaa satojen miljoonien eurojen teknologian Kemin uudelle sellutehtaalle – jos se päätetään rakentaa

Toivon sydämmestäni että tämä hanke ei toteudu. Syitä on monia, suurimmat syyt liittyy Suomen luonnon ja metsien nyky tilaan sekä puukauppaan ja hinnoitteluun. On valtava vääryys että maassa jossa ei hirveästi ole luonnonvaroja muuta kuin puuta valtio lahjoittaa sen sellutehtaille lähes ilmaiseksi. Tästä kärsii koko yhteiskunta mutta varsinkin yksityiset metsänomistajat. Metsän omistamisesta on tullut kannattamatonta viimeisen 10v aikana vaikka keskusta on ollut päättämässä asioista.