Vakuutusyhtiö suositteli Utsjoella asiakkaalleen autokorjaamoa, jonka yrittäjä on Nils Holgersson ja asiakkaana Matti Mallikas – erehdys paljastui yhtiölle vasta osoitteesta

Nämä on näitä loisfirmoja joita netin myötä on tullut kaikille aloille. Ote vaan raha välistä, ilman että itsellä on mitään vastuuta tai osuutta työhön. Esim. sähkönmyynnissä on samantapaista hommaa, jotkut heistä kauppaa sähkösopimuksia ikäänkuin heidän firma olisi tuottanut heidän myymän sähkön.