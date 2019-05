Vaativan korvasienen sesonki on nyt, viime vuonna sato kuivui paikoilleen – "Korvasieni tulee aina samaan paikkaan"

Herkullinen, mutta käsittelemättömänä myrkyllinen korvasieni viihtyy hakkuuaukeilla.

Pintarakenteeltaan tippaleipää muistuttavan korvasienen sesonkiaika on nyt. Tämän vuoden korvasienisato on todennäköisesti normaali koko maassa, arvelee Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Kauko Salo.

Korvasienihavaintoja on koko maassa, ja etelässä niitä on poimittu jo toista viikkoa. Pohjoisempana paras korvasieniaika on toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Korvasienelle keskeisintä on hidas kevään eteneminen, jossa lumi sulaa pikku hiljaa vedeksi.

Viime vuoden huono sato johtui poikkeuksellisesta helteestä ja kuivuudesta. Sulamisvedet eivät jääneet kostuttamaan maan pintakerroksia.

– Ne korvasienet, jotka olivat nousemassa, kuivuivat paikoilleen, Salo kertoo.

Tänä vuonna kuivumisesta ei näytä olevan pelkoa.

Korvasieni kasvaa maaperässä, jonka pinta on rikottu. Hakkuuaukeat, tiet ja kuopat ovat korvasienelle mieluisia paikkoja. Myös polkujen varret ja hirvien kävelypaikat ovat Salon mukaan otollisia korvasienipaikkoja.

Ensimmäiseksi Salo suosittelee käymään paikassa, jossa on aiempi korvasienihavainto.

– Korvasieni tulee aina samaan paikkaan, kunnes se syö oman kasvualustansa. Lahotettavaa ainesta löytyy maasta kuitenkin vielä useiden vuosien ajan.

Korvasieni voi ilmestyä yllättäväänkin paikkaan. Luken erikoistutkija Kauko Salo on saanut tänä vuonna ilmoituksia, että korvasientä on löytynyt puutarhojen reunamilta ja pihanurmikkojen laidoilta.

Kyseessä on täysin selitettävissä oleva ilmiö.

– Riittää, että pintaa on rikottu ja siellä on lahoavaa ainesta.

Myrkyllisyyttä korvasienen kohdalla ei voi ylikorostaa. Ruokapöydän keväinen kuningas on käsittelemättömänä tappavan hengenvaarallinen.

Gyromitriini-niminen myrkky on kuitenkin vesiliukoinen ja haihtuu keittämällä.

Marttaliitto ohjeistaa keittämään korvasieniä kahteen kertaan vähintään viisi minuuttia kerrallaan ja huuhtelemaan ne hyvin. Sisätiloissa keitettäessä tila täytyy tuulettaa tehokkaasti.

Kuusamon Marttojen puheenjohtaja Maija Pohjola kertoo itse noudattavansa varovaisuutta korvasienten kanssa.

– Keitän korvasieniä viisi kertaa ja pääasiassa ulkona. Olen hieman ylivarovainen niiden kanssa.

– Ne, jotka sitä poimivat, osaavat käsitellä sitä. En ole kuullut, että korvasienistä olisi aiheutunut oireita täällä.

Monimutkaisesta ja aikaa vievästä käsittelystä huolimatta Pohjola on sitä mieltä, että korvasieni on vaivan väärti.

– Se on erittäin herkullinen muhennoksena ja keittona. Korvasieni-porokeittokin on todella hyvää, Pohjola vinkkaa.