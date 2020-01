Vaalan seurakunta siirtyi Oulun hiippakuntaan – Vuodessa on noin kymmenet ristiäiset ja viidetkymmenet hautajaiset

Pienet seurakunnat etsivät voimaa yhteistyöstä. Kirkkojenkin korjausvelka uhkaa kasvaa.

Vaalan seurakunta siirrettiin tämän vuoden alussa yhdessä Pyhäjärven seurakunnan kanssa Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan. Vaalan kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas sanoo, ettei muutos näy seurakuntalaiselle juuri millään tavoin.

– Toki joku on saattanut hieman haikeutta kokea, mutta kyllä muutos sopi meille oikein hyvin. On hyvä, että hiippakuntien rajat noudattelevat maakuntien rajoja. Limingan rovastikunnan seurakuntien kanssa on nyt hyvä aloittaa monenlaista yhteistyötä.

Jos hiippakunnan vaihto olikin vain hallinnollinen muutos, muuten monessa pienessä seurakunnassa on jo pitkään eletty jatkuvan murroksen aikaa. Väki vähenee muuton ja pienen syntyvyyden takia. Kirkosta erotaan syvällä maaseudullakin.

– Vuodessa seurakunnastamme eroaa 15–30 ihmistä. Onneksi joka vuosi seurakuntaan myös liittyy ihmisiä.

Nopeimmin seurakunta kuitenkin pienenee kuoleman kautta.

– Suhde on suunnilleen sellainen, että viittäkymmentä hautaustilaisuutta kohti meillä on kymmenet ristiäiset. Kirkkohäitä oli Vaalassa viime vuonna tasan yhdet.

Kirkollisvero tuottaa Vaalan seurakunnalle tänä vuonna puolisen miljoonaa euroa. Kirkolta saatava harkinnanvarainen tuki on todella tärkeä, mutta sen tarvitsijoita on paljon.

– Meillä on kymmenen työntekijää, joista jo melkein puolet osa-aikaisia. Leirikeskus ja metsät on myyty, mutta kaksi kirkkoamme pitäisi pysytä pitämään kunnossa. Velkaa meillä ei onneksi ole, Palokangas luettelee.

Vaalan ja Utajärven seurakunnilla on jo yhteiset lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijat ja tulevaisuudessa yhteiset rippikoulutkin.

– Ei työntekijämäärää voi enää vähentää, jos nykyisiä toimintoja halutaan jatkaa. Pienessä seurakunnassa kaikki työntekijät kyllä työskentelevät jo nyt reilusti oman työalansa rajojen yli.

Palokankaan haave on, että seurakunnassa toimiminen voisi olla osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Hänen mielestään kirkollisveroa vastaan saa paljon, jos on valmis sen vastaanottamaan.

– Seurakunta tarjoaa paljon, kuten päiväkerhot, monenlaiset tilaisuudet ja mahdollisuuden toimia yhdessä. Aktiivisten seurakuntalaisten ja talkootyön merkitys on todella suuri. Se nähtiin esimerkiksi kirkkomme penkkejä ja kirkkotekstiilejä uusittaessa.

Jos joku tarvitsee apua, häneltä ei kysytä, kuuluuko hän seurakuntaan.

Kirkko vaalii myös kulttuuria ja perinteitä. Palokangas kokee, että kirkko voi muuttua ajan mukana, muttei miten tahansa.

– Kirkko ei saa tinkiä opillisista periaatteistaan eikä pyrkiä miellyttämään kaikkia. Joka suuntaan ei voi kumartaa.