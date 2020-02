Pyhäntunturin rinteessä kuollut mies oli kokenut laskettelija ja tunsi rinnealueen hyvin, kertoo poliisi.

Pelkosenniemen Pyhätunturilla tapahtuneesta, laskettelijan kuolemaan johtaneesta lasketteluonnettomuudesta on saatu uutta tietoa.

Tiistain sattuneessa asketteluonnettomuudessa menehtyi pääkaupunkiseudulla asunut iäkäs mieshenkilö. Mies on ollut kokenut laskettelija, joka on tuntenut Pyhätunturin laskettelualueen erittäin hyvin.

Onnettomuuspaikka on ollut kahden vaikeusasteeltaan mustaksi merkityn rinteen yhtymäkohdassa rinnealueen alaosassa. Toinen rinteistä on normaalisti rinnekoneella ylläpidetty rinne ja toinen on luonnonlumirinne.

Lue myös: Iäkäs mies kuoli las­ket­te­luon­net­to­muu­des­sa Py­hä­tun­tu­ril­la – kaatui rajusti rinteessä

Mies on laskenut alas hoidettua rinnettä ja hänen laskunopeutensa on ollut edellä samassa rinteessä alempana lasketelleita nopeampi. Rinteessä on syntynyt ohitustilanne, jossa takaa tullut mies on tuntemattomasta syystä ajautunut liian lähelle edessään mennyttä laskettelijaa ja joutunut sen vuoksi tekemään väistöliikkeen luonnonlumirinteen puolelle.

Luonnonlumirinteessä mies on menettänyt laskunsa hallinnan ja kaatunut pyörien osin ilmassa muutamia kymmeniä metrejä rinnettä alas. Paikalla samalla rinnealueella olleet henkilöt ovat hälyttäneet välittömästi apua ja menneet auttamaan miestä. Ensiavusta huolimatta mies oli menehtynyt tapahtumapaikalle.

Mies on käyttänyt lasketellessaan asianmukaisia suojavarusteita, muun muassa kypärää ja selkäpanssaria.

Sää onnettomuuspäivänä on ollut pilvinen ja tunturin yläosasta sumuinen. Säällä ei katsota olleen vaikutusta rinnealueen alaosassa tapahtuneeseen onnettomuuteen.

Poliisi pitää tapahtumien kulkua selvitettynä. Kellään muulla rinteessä olleella laskettelijalla ei katsota olevan vastuuta onnettomuuden tapahtumissa.

Poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn tutkintana, josta ei tiedoteta.