Uusi ympäristöystävällisyyteen pyrkivä hotelli avautuu Iso-Syötteellä marraskuussa

Toivottavasti tätä rakennusta ei ole tehty noista liimapuupalkeista. Nämä liimapuupalkkirakennukset ovat kuin muovipulloja, joten ne ei hengitä ja niiden elinkaari on sama, kuin puulla, joka joutuu olemaan kosteissa olosuhteissa eli suhteellisen lyhyt. Lisäksi sisäilman laatu on kyseenalainen. Noh hotellivieraista kukaan ei muutenkaan välitä joten tämä no ongelma. Nykyään peräkylän höppänät mummotkin tietävät, että näistä liimapuurakennelmista ei pidä taloja rakentaa ainakaan ihmisille.