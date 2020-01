Upseereita on määrätty uusiin tehtäviin – nimityksiä tuli myös Pohjois-Suomeen

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. helmikuuta alkaen.



Everstiluutnantti Mika Seppä on määrätty Kainuun prikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkönä Kainuun prikaatissa.



Everstiluutnantti Vesa Värjyvirta seuraa puolestaan Seppää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkönä Kainuun prikaatissa. Hän palvelee tällä hetkellä esikuntapäällikkönä 3. Logistiikkarykmentin esikunnassa.



Pohjois-Suomen viestipataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin on määrätty everstiluutnantti Samuli Terämä. Hän toimii tällä hetkellä osastopäällikkönä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esikunnassa.



Everstiluutnantti Petri Sandberg siirtyy Itä-Suomen viestipataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Sandberg työskentelee nyt palvelupäällikkönä Johtamisjärjestelmäosastolla Maavoimien esikunnassa.



Everstiluutnantti Janne Jortama aloittaa helmikuussa Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä. Nykyisin hän palvelee Pääesikunnan suunnitteluosastolla.