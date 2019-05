Ulkoministeri Soini ei myönnä Rovaniemen kokousta pettymykseksi – kun ei julistusta, tehtiin yhteinen lausuma

Lausunnosta puuttuu kaikki viittaukset ilmaston lämpenemiseen. Timo Soini: "Ei tule yllätyksenä kenellekään, mikä on Yhdysvaltain ilmastopolitiikka."

Ulkoministeri Timo Soini ei myönnä Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden päättyneen pettymykseen.

– Ei kannata heittää lasta pesuveden mukana. Kun tuli selväksi, ettei yhteistä julistusta saada aikaan, valittiin toinen tie, sanoi Soini Rovaniemellä.

Toinen tie on se, että kahdeksan jäsenmaata allekirjoittivat yhteisen lausuman tavoitellun Rovaniemi-julistuksen sijaan.

– Kun vaihtoehtona oli, ettei synny minkäänlaista julistusta, saatiin yhteiskannanotto, jossa mainitaan luonnonsuojelu, alkuperäiskansat, vakaus ja rauha, Soini kuvaili.

Yksi siitä kuitenkin puuttuu eli kaikki viittaukset ilmaston lämpenemiseen ja sitä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Soini ei ottanut kantaa siihen, mikä jäsenmaista ei sitä olisi hyväksynyt. Taustalla on kuitenkin Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon Rovaniemellä maanantaina pitämä puhe, jonka jälkeen yhteiseen julistukseen oli mahdotonta päästä.

– Ei tule yllätyksenä kenellekään Yhdysvaltain ilmastopolitiikkaa. Oli kuitenkin hienoa, että se oli kahtena päivänä mukana, Soini sanoi.

Yhteisen lausuman lisäksi Suomi antoi puheenjohtajamaana myös oman lausuman.

"Kokouksemme vahvisti sitoumuksen ylläpitää rauhaa"

Kaikkien kahdeksan ulkoministerin allekirjoittaman lausunnon mukaan arktisen alueen ulkopuolella toteutetuilla toimilla voi olla merkittäviä vaikutuksia koko arktiseen alueeseen.

– Käynnissä olevat muutokset aiheuttavat sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia, lausunnossa todetaan.

Ministerien yhteinen lausunto alkaa näin: "Kokouksemme vahvisti sitoumuksen ylläpitää rauhaa, vakautta ja rakentavaa yhteistyötä arktisella alueella." Lausunnossa korostetaan arktisten valtioiden roolia johtajuudessa alueen uusien mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemisessa tiiviissä yhteistyössä pysyvien osallistujien kanssa.

Puheenjohtaja Timo Soinin omassa lausunnossa lukee näin: "Suurin osa meistä piti ilmastonmuutosta arktisen alueen keskeisenä haasteena ja myönsi, että on kiireesti toteutettava lieventämis- ja sopeutumistoimia."

Juuri tämä tarkoittaa, että kaikki ulkoministerit eivät ole sen takana, että ilmastonmuutos on keskeinen haaste. Lausunnossa on englanniksi selkeästi "A majority of us" – vain suurin osa meistä.