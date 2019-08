Ulkomaalaisia odotti karu näky Kuusamossa: Karhu oli rusikoinut vuokra-auton keulan – Seurue otti muistoksi palasia puskurista ja karhunkarvoja

Ulkomaalaisten lomanvietto sai yllättäviä piirteitä Kuusamossa. Seurue oli jättänyt vuokra-autonsa Itä-Kuusamossa sijaitsevalle parkkialueelle. Seurueen poissa ollessa karhu oli äkännyt ajoneuvon ja päätynyt rusikoimaan auton keulan uuteen uskoon.

Poliisi kertoo, että jälkien perusteella karhu oli liikkunut auton konepellin päällä, repinyt puskurista irti kappaleita sekä muutenkin vioittanut maalipintaa.

Karu totuus auton kohtalosta selvisi matkalaisille keskiviikkona aamulla. Seurue oli ottanut muistoksi tapahtumasta auton puskurin palasia ja karhunkarvoja.

Poliisi on kirjannut tapauksesta sekalaisilmoituksen. Asiassa ei epäillä rikosta.

Tapauksesta ensimmäisenä uutisoineen Il­ta­leh­den mu­kaan itä­val­ta­lai­nen pa­ris­kun­ta oli vuok­ran­nut Kia-merkkisen au­ton vii­me vii­kon­lop­pu­na Fi­RENT-au­to­vuok­raa­mos­ta Ou­lus­ta, jos­sa Jani Tuu­la­nie­mi toi­mii yrit­tä­jä­nä.

–Au­to oli myl­lät­ty ai­van uu­teen us­koon. Au­ton pin­nal­ta löy­tyi kar­hun kar­vo­ja, kä­pä­län­jäl­kiä ja kyn­nen­pa­la­sia. Keu­la näyt­ti sil­tä, et­tä kar­hu oli kir­jai­mel­li­ses­ti kiik­ku­nut sen pääl­lä, Tuu­la­nie­mi ker­too Il­ta­leh­del­le.

Tuu­la­nie­men mu­kaan ta­paus on täysin poikkeuksellinen.

–Jos­kus on toki hir­vi­ko­la­rei­ta ja vas­taa­via ol­lut, mut­ta ei mi­tään täl­lais­ta. Kun sain itä­val­ta­lais­pa­ris­kun­nal­ta säh­kö­pos­tin ot­si­kol­la ”bear at­tack to our car” (kar­hun hyök­käys au­tol­lem­me), ajat­te­lin sen en­sin ole­van jo­ta­kin späm­miä, sen ver­ran us­ko­mat­to­mal­ta ta­paus kuu­los­ti.