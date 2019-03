UKK-puistossa palaneen Rautulammen päivätuvan tilalle tehdään kaksi uutta tupaa – yöpymisestä tulee luvallista

Vaeltajat voivat hurrata, sillä Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta päätti korvata palaneen Rautulammen päivätuvan kahta vertaa komeammin. Metsähallituksen puistonjohtajan Pirjo Seurujärven mukaan paikalle halutaan sekä yöpymisen mahdollistava autiotupa että maksullinen varaustupa.



– Jos siihen semmoinen isompi tupa rakennetaan, se varmasti on yli 100 000 euroa, Seurujärvi arvioi.



Rautulampi on niin suosittu retkeilykohde, että sinne johtava latu päätettiin sulkea välittömästi. Pelastuslaitoskin joutui heti palon jälkeen auttamaan hiihtäjiä, jotka olivat luulleet voivansa turvautua päivätupaan ja joutuivat pulaan.



– Se on niin tärkeä kohde, että sinne täytyy saada joku tilapäinen suoja, Seurujärvi kertoo neuvottelukunnan tilanteeseen ottaman kannan.



– Se on aika armottomalla paikalla avotunturin alueella.



Yövyttiinkin vaikka ei ollut lupa