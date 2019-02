UK-puistosta pelastettiin vaeltajat 42 asteen pakkasen armoilta – Kaksi vaeltajaa oli pahasti kylmettynyt, nouto kesti kuusi tuntia

Näin se on, ulkona liikkuminen on muotia. Kaupunkilaisille suosittelen kumminkin asfaltilla ja valmiilla reiteillä pysymistä. Aivan turhaa lähdette korpeen selviytymistä kokeileen. Ette selviydy, se on varmaa ja kovilla pakkasilla henkikultakin on vaarassa. Viikottain tulee opastettua puistoon eksyneitä turisteja uralle, useimmat ovat sadan metrin päässä reitistä ja suunnat sekaisin, pulleat posket punottaa ja suklaata on suu täynnä. Pitää kuulemma tankata ettei pääse enerkiat loppumaan. Voi voi, pysyisitte valaistuilla alueilla niin säästyisi tuhansia pelastuslähtöjä vuosittain, ja miljoonia veroeuroja. Eipä nyt muuta täältä kairasta.