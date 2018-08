Tytön leikkikenttäreissu Raahessa päättyi ikävästi: Jalka juuttui pahasti uuteen korkkiruuvitelineeseen – valmistaja tutkii turvallisuuden

10-vuotias tyttö jäi jalastaan jumiin uudessa laitteessa leikkipuistossa Raahessa. Paikalle jouduttiin soittamaan palokunta irrottamaan tyttöä laitteesta. Onnettomuus tapahtui torstaina 16. elokuuta.

Tyttö oli laskemassa Kyöpelinvuoren leikkipuistossa kiipeilytelineen tankoa alas, kun hänen jalkansa luiskahti korkkiruuvimaisen tangon väliin. Paikalla ollut perhe soitti hätänumeroon, kun tyttöä ei saatu laitteesta irti, kertoo tytön isä Jukka Kovalainen.

Palokunta joutui leikkaamaan Kovalaisen tyttären housut, jotta tämä saatiin lopulta irti laitteesta. Tytön irrottamiseen jouduttiin käyttämään mäntysuopaa. Tyttö ehti olla laitteessa jumissa noin puoli tuntia, kertoo Kovalainen.

Kompan Suomi Oy:n laite Kyöpelinvuoren leikkipuistossa Raahessa. KUVA: Kovalainen jukka / Lukijan kuva

Kovalaisen tytär selvisi tapauksesta säikähdyksellä. Laitteeseen lapsi ei enää uskaltaudu.

– Tytär ei aio mennä lähellekään laitetta enää, Kovalainen toteaa.

Kovalainen on ollut yhteydessä Raahen kaupunkiin tapauksen tiimoilta.

– Kaupungilta pahoiteltiin tapahtunutta ja laite aiotaan kuulemma tarkastaa, Kovalainen kertoo.

Raahen kaupungin ympäristö- ja liikunta-alueiden työnjohtaja Ada Mattson harmittelee tapausta. Mattson kertoo, että asia on välitetty eteenpäin laitevalmistaja Kompan Suomi Oy:lle. Laite ei ole Mattsonin tietojen mukaan käyttökiellossa.

– Laitteen asennuksessa ei ainakaan ole ollut vikaa. Tuotevalmistaja tarkistaa, että onhan laite standardien mukainen ja laittaa meille selvityksen tulemaan, Mattson kertoo.

Mattsonin mukaan vielä ei tiedetä, onko vika laitteessa vai oliko kyseessä vain huono tuuri.

– Todella harmillinen tilanne ja lapsi on varmasti säikähtänyt pahasti. Tuotevalmistajan laitteen pitäisi olla standardien mukainen ja siihen me luotimme, Mattson toteaa.

Kyöpelinvuoren leikkipuisto Raahessa on peruskorjattu tänä kesänä. Laite, jossa Kovalaisen tytär jäi jalastaan kiinni on uusi puistossa. Malli on kuitenkin yleinen ja laajasti käytössä, kertoo laitevalmistaja Kompan Suomi Oy:n Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö Saku Niemi. Vastaavia kierretankoja on myös Oulussa esimerkiksi päiväkotien pihalla.

Kyöpelinvuoren puistossa sattunut tapaus on Niemen tiedossa ja välitetty eteenpäin Kompanin turvallisuusosastolle.

– Konsernin turvallisuusasiat käsitellään Tanskassa. Onnettomuustilanteissa teemme aina raportin ja turvallisuusasioista vastaavat henkilöt tutkivat, että onko kyseessä ollut epäonninen tapahtuma, vai onko tuotteessa rakenteellinen vika, Niemi kertoo.

Raahen kaupungin kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen on kuullut tapauksesta. Kuntatekniikka rakentaa, huoltaa ja hoitaa leikkipuistoja Raahessa. Leikkipuistoa ei ole Pihkasen mukaan suljettu.

– Kun uusi leikkiväline on hankittu, olemme olettaneet sen olevan turvallinen. En kommentoi tapausta enempää, koska asian selvittely on kesken, sanoo Pihkanen.