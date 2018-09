Työttömyysaste laski Pohjois-Pohjanmaalla alle 10 prosentin – edellisen kerran sama tilanne vuonna 2012

Koska työllisyysaste on noussut, on myös kansalaisten bruttotulojen täytynyt nousta. Olisi hyvä kertoa tulojen muutoksesta jotta työllisyystilastointia ei tarvitse epäillä. Ainakin alle 20 000 euroa vuodessa tienaavien bruttotulojen on ollut pakko nousta merkittävästi, koska työllisyyden paraneminen kohdistuu juuri heihin. Kuinkahan asia on? Muitakin työllisyyden muutoksia selittäviä tilastoja on, esimerkiksi asumistuen saajien määrä. En ymmärrä miksi Sipilä ei käytä näitä muita tilastotietoja politiikassa hyväkseen.