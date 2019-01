Työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla 16 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna – työttömien määrä laski 3 800 hengellä

Tätä nyt tuijotetaan mutta ei katsota taakse. Onko verotettava tulo noussut? Ilmeisesti ei ole vaan työttömät ovat kadonneet muuten, aika paljon kursseja jonne häivytetään osa, sitten aktiivimallin vuoksi muutamaa tuntia tekevät ovat myös työssäkäyviä, vaikka nostavat tukia siinä missä rehellisesti työtön.

Valitettavasti käy niin kun nämä työttömien piilottelu normit poistetaan ensi hallituskaudella niin sitten selviää karu totuus, sillä työttömiä on heitelty eri tilastoissa eri astioihin tämän hallituksen toimista, kun ensi kaudella se puolue joka jää ulos hallituksella vetoaa tähän piilotteluun niin toivottavasti se joka on hallituksessa myöntää nämä virheet ja piilottelun.

Normien purku talkoot on yleinen vitsi, ne normit on purettu vain näistä jotka nuoleskelee äänestäjiä eli alkoholin myynnissä, muualle on luotu uusia ihanan monimutkaisia normeja jolla halutaan vain muuttaa tilastoja.