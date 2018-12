Tynkkysen nettipäivitys loukkasi raahelaista Isokoskea – asia nyt poliisin selvitettävänä

Tiistaina raahelaisen yrittäjän ja kaupunginvaltuutetun Jussi Isokosken (kesk.) puhelimeen alkoi tulla kummallisia viestejä. Tuttavat sieltä ja täältä kertoivat Isokosken esiintyvän todella huonossa asiayhteydessä Oulun Perussuomalaisten puheenjohtajan ja kaupunginvaltuutettu Sebastian Tynkkysen nettiblogissaan julkaisemassa valokuvassa.



– Sitten sain kuvakaappauksen. Olen kuvassa miksaamassa eli töissä työpisteellä ja TuupaRecordsin työntekijä Kristian Harju on siinä tekemässä valoja. Olemme Oulussa kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille suunnatussa Tahkokankaan järjestämässä hyvän mielen kesätapahtumassa.

Kuvassa on kolmaskin henkilö, joka on yhdistetty Oulun seksuaalirikosvyyhtiin, Isokoski kertoo



Tynkkynen ei kuvaa jakaessaan kertonut keitä kuvan henkilöt ovat vaan kuka tahansa näistä kolmesta saattoi olla kyseinen poliisin etsimä henkilö.



– Me näemme kymmeniätuhansia ihmisiä vuodessa, emmekä voi tietää ihmisten taustoja. Moni muukin kävi tuossa tilaisuudessa kysymässä saako ottaa kuvan. Monet haluavat kuvan itsestään tapahtuman tekniikoiden kanssa.

Isokoski suuttui, koska kuvan julkaisussa ei oltu toimittu hyvien tapojen mukaisesti eli sumennettu sivullisia tai erikseen osoitettu epäiltyä.



– Epäilty olisi kuvan mukaan voinut olla kuka tahansa meistä kolmesta.



Ensimmäiseksi Isokoski soitti poliisille, joka neuvoi tekemään rikosilmoituksen. Näin tapahtui ja poliisi tutkii nyt asiaa.

Sitten hän soitti Tynkkyselle ja huomautti, että tällaisissa asiayhteyksissä täytyy toimia äärimmäisen hienovaraisesti.



– Hän ei osannut sanoa miksi hän oli julkaissut juuri sen kuvan kaikista monista kuvista ja pyyteli kovasti anteeksi ja myönsi olleensa epäasiallinen. Itselläni on kolme lasta ja kolme yritystä ja olen kunnallispolitiikassa. Kysyin mitä sinä ajattelisit jos sinusta olisi kuva vastaavassa yhteydessä.



Isokosken tapahtumatekniikkayritys TuupaRecords on aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa. Sekä yrityksellä että Isokoskella on paljon seuraajia ja kuvapäivityksiä lähtee joskus useita päivässä. Koskaan ei silti ole sattunut mitään tällaista.



– Vaikka Tynkkynen poisti kuvan, se oli jo ehtinyt moneen paikkaan eli tietyllä tavalla vahinkoa oli ehtinyt tapahtua. Ihmisten on tärkeää oppia käyttäytymään netissä paremmin, varsinkin kunnallispolitiikassa olevien ihmisten. Heidän pitäisi olla hyvien tapojen esimerkkinä.

Tynkkynen kommentoi tapahtunutta omasta puolestaan näin:



– Blogi lapsen raiskauksesta epäillystä irakilaismiehestä julkisine Instagram-gallerioineen ei hyvällä mielikuvituksellakaan ole kunnianloukkaus ketään kohtaan, joka epäillyn kanssa johonkin yhteiskuvaan on sattunut.



– Sumensin julkaisun jälkeen keskustalaisen valtuutetun gallerian ainoasta kuvasta, jossa hän sattuu olemaan, mutta samana päivänä hän meni julkaisemaan pelkästään kyseisen kuvan sumentamatta itseään tai työntekijäänsä epäillyn vierestä. Eli hän teki itse saman teon, josta nyt syyttää minua.



– Jos täytyy, voin mennä samat asiat tuomarille kertomaan ja juttu raukeaa siihen hetkeen. Nyt kuitenkin jatkan taistelua sen eteen, että nämä seksuaalirikosilmiöt saadaan paljastettua, poliittiset päätökset tehtyä ja lapsille taattua turvallisempi tulevaisuus.