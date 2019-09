"Tuskinpa noita asvaltteja täältä ruvetaan mihinkään pois rullaamaan" – Hanhikiven ydinvoimalatyömaa veti insinööriopiskelijat, kalastajan ja lapsena niemellä retkeilleen tutustumaan alueeseen

Tuo onkin oleellinen kommentti koko projektissa: "Tuskinpa noita asfaltteja ruvetaan täältä pois rullaamaan". Ydinvoimalahanketta on väkisin puskettu eteenpäin. Tehtiin valmiiksi asfaltit, voimalinja satoja kilometrejä, toimistot ja asuinrakennkukset jne. ennen kuin edes oli tiedossa löyutyykö luvillekaan tarpeellisia paperiaineistoja. No nyt kun on jo miljoonia tuhlattu jopa valtionkin rahaa, tullaan sitten tietenkin tuohon alussa mainitsemaani sitaattiin. Jos ei muuten ala lupia tulemaan niin vedotaan juurikin tuohon, että niin paljon on jo satsattu, ettei ole mitään järkeä enää kieltää voimalan rakentamista. Vanha tuttu kaava siis kun suuryrityksistä ja poliitikoista on kysymys: Lahjonta, kiristys ja uhkailu.