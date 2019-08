Turvetuotantoalue syttyi palamaan Posiolla

No se siitä hiilijalanjäljestä sitten. Tuo on aivan järkyttävä määrä 30 kertaa 30 metriä palaa ja tuottaa hiilidioksidia. Arvioisinko varovaisesti, että vastannee kaikkien suomalaisten uloshengityksen tuottamaan hiilidioksidia 30 kuukaudessa. Sinne menee nyt kerta laakista hiilijalanjälki taivaisiin.

Me tiedämme miten tässä vielä käy, sillä Al Gore kertoi dokumentissaan (An Inconvenient Truth) vuonna 2006, että ihmiskunnalla on aikaa jäljellä enää 10 vuotta. No se 10 vuotta meni jo ja mikään ei noussut milliäkään, mutta saimme nyt vuonna 2019 uuden aikarajan eli IPCC määräsi maailman loppumaan kutakuinkin 10 vuoden kuluttua vuonna 2030. Mennään näköjään tämmöisissä 10 vuoden paloissa ja aina tarkistetaan nousiko jossain joku asia yhden millin. No se tiedetään, että Oulun kohdalla maa nousee vuodessa reilun millin eli meri laskee joka vuosi hienoisesti.

Ilmastoahdistus on totta ja mielestäni siitä pitää tehdä ihan virallinen vaiva jonka perusteella voisi hakea sairaslomaa.