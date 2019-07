Tulipalossa tuhoutunut Hotelli Iso-Syöte rakennetaan uudelleen, hotellinjohtaja: "Luulen, että parin vuoden päästä tämä kääntyy vielä positiiviseksi asiaksi"

Joulukuussa sviitin tulisijasta lähtenyt tulipalo tuhosi puolet Hotelli Iso-Syötteestä. Pudasjärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla, sijaitsevaa hotellia rakennetaan nyt uudelleen. Hotellinjohtaja Juha Kuukasjärvi kertoo, että hotellin on tarkoitus olla valmis 2020 kesäkuuhun mennessä.

Viime joulukuussa tulipalossa tuhoutunut Hotelli Iso-Syöte rakennetaan uudelleen. Hotellin rakennustyöt aloitettiin tänä keväänä tehtyjen purkutöiden jälkeen.

– Purimme palaneen ravintolan, kokoustilat ja kylpylän alueen. Hyödynnämme runkoa uuden hotellin rakennuksessa, kertoo Hotelli Iso-Syötteen johtaja Juha Kuukasjärvi.

Joulukuisessa tulipalossa tuhoutui noin puolet hotellista. Pystyyn jäi huonesiipi, jota remontoidaan savu- ja muiden tulipalosta aiheutuneiden vahinkojen takia.

Uusi hotelli tulee olemaan erilainen kuin mitä se oli ennen paloa. Aikaisemmin hotelli oli kaksikerroksinen. Nyt siihen lisätään yksi kerros. Kuukasjärvi kertoo, että kolmanteen kerrokseen tulee ravintola ja "kävelykatu".

– Teemme hotelliin myös uuden Feenix-sviitin, teemaan sopivasti.

Hirsihotellilla tiukka aikataulu

Hotellin valmistumisaikataulu on tiukka.

Kuukasjärvi kertoo, että ensimmäisenä on tarkoitus valmistua hotellin vanha huoneistosiipi. Sen on tarkoitus olla valmis joulukuun alkuun mennessä. Kolmanteen kerrokseen rakennettavan ravintolan taas on tarkoitus olla valmis ja avauskunnossa jo jouluna. Näillä näkymin ravintolan avaaminen saattaa tosin venyä tammikuuhun.

– Meidän rinneravintola palvelee asiakkaita siihen asti, että hotellin ravintola valmistuu. Koko hotellin pitäisi olla valmiina kesäkuussa.

Uutta hotellia alettiin suunnitella helmi-maaliskuussa ja nyt elementit hotellia varten on tilattu. Hotellin elementiksi valikoitui hirsi.

– Pudasjärvi on maailman hirsipääkaupunki. Hirsi on ekologinen vaihtoehto. Lisäksi meidän ulkomaiset asiakkaat arvostavat puuta, Kuukasjärvi sanoo.

Takkoja ja uusi turvajärjestelmä

Palautetta uuden hotellin suhteen Kuukasjärvi on saanut runsaasti. Kuukasjärvi kertoo, että monet asiakkaat ovat odottaneet kovasti, mitä uuteen hotelliin on keksitty.

– Ihmiset ovat myös kovasti tsempanneet meitä. Onhan tämä meille aikamoinen ponnistus.

Joulukuinen tulipalo lähti sviitin takasta. Kuukasjärvi kertoo, että siitä huolimatta monet palautteen antajat toivoivat uuteen hotelliin nimenomaan takkoja. Tulisijoja on siis uuteen hotelliin tulossa.

– Aikaisemmat takat olivat 80-luvulla tehtyjä ja ne vuotivat. Teemme nyt paremmat takat. Asennamme myös uudet turvajärjestelmät. Laitamme joka huoneeseen sprinklerit.

Tällä hetkellä Kuukasjärvellä on hyvä mieliala. Uusi hotelli on rakenteilla ja siitä tulee hänen mukaansa hienompi kuin entisestä. Esimerkiksi kylpylän, huoneiden ja ravintolan sisustukseen lisätään elämyksellisyyttä.

– Luulen, että parin vuoden päästä tämä kääntyy vielä positiiviseksi asiaksi.