Tulevasta viikosta luvassa vuodenaikaan nähden harvinaisen kylmä – elohopea tippuu Pohjois-Pohjanmaalla kymmenen pakkasasteen tuntumaan

Tulevasta viikosta on luvassa vuodenaikaan nähden harvinaisen kylmä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eerik Saarikallen mukaan viikon arkipäivinä on luvassa tasaisesti kylmää ilmaa ja lauhtuminen on mahdollista viikon loppupuolella.

Lämpötilat laskevat viikon aikana keskimäärin kymmenen pakkasasteen tuntumaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

– Oulun seudulla meri voi lauhduttaa säätä. Sisämaassa ja pohjoisemmassa voi olla luvassa kireämpiäkin pakkasia. Arkipäivinä on luvassa enimmäkseen poutaa korkeapaineen aikana. Viikonloppuna voi tulla sateita, meteorologi Saarikalle ennustaa.

Kuluneen viikon aikana sataneet lumet jäävät kylmän ilman myötä maahan. Oulunsalon Pellonpään mittausasemalla lunta oli sunnuntaina 10 senttimetriä, Hailuodossa seitsemän senttiä.

Rovaniemellä lunta on mitattu 20 senttimetriä ja Saariselällä vuodenaikaan nähden hulppeat 40 senttiä. Kainuussa Puolangalla lumensyvyydeksi on mitattu 30 senttimetriä.