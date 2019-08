Törkeästä veropetoksesta epäilty mies pakeni nuuskalastin kanssa, oli ajaa tullimiesten päälle Tervolassa – poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä

Tätä liivijengiä on syytäkin paeta. EU-oikeuskin on todennut että perivät lainvastaisesti kansalaisilta mm. autoveroja, eivätkä

suostu niitä edes palauttamaan. Nuuskan verotusarvo on heidän mukaan 50e/pötkö, vaikka ostohinta on vain 20e josta jo verot

maksettu useimmiten ruotsiin. Vain rovaniemen käo on hyväksynyt verotusarvoksi sen oikean 20e, kun muualla suomessa tuomiot

on nuijittu pöytään tullin arvioverolaskelmien mukaan vailla todellisuutta. Ja tämän lisäksi linnaa, ne bis idem unohtaen. Näitten silmätikuksi kun

joutuu, menee omaisuus ja tulevaisuus varmasti pilalle. Vaarallisempaa livijengiä ei suomesta löydy. En pidä laittomana pakoyritystä

liivijengiläisten kynsistä!