Toni Laakson kaksi poliisikoiraa on palkittu hengenpelastusviirillä – kolmevuotias Eppu jatkaa menestyksekkään edeltäjänsä tassunjäljillä

Toni Laakson kolmevuotias poliisikoira Eppu jatkaa edeltäjänsä Argon tuloksekkailla tassunjäljillä.

Poliisikoiran hajuaisti on verraton työväline poliisin etsintätehtävissä. Tämä elettiin todeksi kesäkuussa, kun poliisikoiraa tarvittiin apuun ihmisen etsinnässä Oulaisissa. Tehtävään kutsun sai poliisikoiranohjaaja Toni Laakso ja poliisikoira Eppu (Helfergeist Ensio).

– Oltiin Epun kanssa tulossa yövuorosta, kun kutsu etsintätehtävään tuli. Etsinnän kohteena oli muistisairas vanhus, joka oli yön aikana kadonnut, Laakso kertoo.

Etsintä aloitettiin vanhuksen katoamispaikasta ja sen lähimaastosta.

– Koiran hajuaistista on hyötyä etenkin paikoissa, joissa on huono näkyvyys. Niin oli tässäkin paikassa, ettei silmillä pystynyt näkemään hyvin kaikkiin paikkoihin. Eppu etsi ja lähti sitten päättäväisesti kohti yhtä pusikkoa. Seurasin koiraa. Vanhus löytyi pusikon takaa ojasta eikä hän enää kyennyt liikkumaan.

Katoaminen päättyi parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhus kuljetettiin ambulanssilla hoitoon, ja omaisille välitettiin tieto hänen löytymisestä.

Laakso tietää, että kadonneen löytyminen haastavasta paikasta, niinkin ripeästi, oli Epun työpanoksen ansiota. Suomen Poliisikoirayhdistys palkitsikin Epun ja Laakson hengenpelastusviirillä onnistuneesta etsintätehtävästä.

Palkitseminen ei ole Laaksolle ensimmäinen. Poliisikoira Eppu jatkaa edeltäjänsä poliisikoira Argon tuloksekasta työuraa. Myös Argo palkittiin Suomen Poliisikoirayhdistyksen hengenpelastusviirillä vuonna 2017.

KUVA: Toni Laakson kuvat

Argo ja Laakso osallistuivat tuolloin kadonneen etsintään Kajaanin Vuolijoella.

Argo löysi kadonneen miehen makaamasta suoalueen reunalta. Miehen jalat eivät enää kantaneet ja hänen tuore leikkaushaavansa oli auennut. Mies kuljetettiin sairaalahoitoon ja hän selvisi hengissä.

Argo jäi 10-vuotiaana viettämään poliisikoiran ansaittuja eläkepäiviä. Eläkepäivät koittivat vuosi sitten heinäkuussa. Viime maaliskuussa Argo sairastui. Jotta koira ei kärsi, se jouduttiin lopettamaan.

– Eppu on nyt 3-vuotias ja se alkaa olla valmis partiokoira. Koulutuksesta on käymättä enää voimankäytön tasokokeet. Tarkoitus on, että ne suoritetaan vielä tämän syksyn aikana.

Koulutuksen edetessä valitaan, mihin erityistehtävään poliisikoira koulutetaan. Eppu seuraa tässäkin edeltäjänsä Argon tassunjälkiä, ja sen erikoisalaa on huumeiden etsintä.

Eppu kuten Argokin on saksanpaimenkoira, joka on yleisin poliisikoirarotu Suomessa. Vaikka kaksikko samaa rotua onkin, koirat ovat aina yksilöitä.

– Argolla oli tosi kova työmoraali. Se ei juuri välittänyt mitä ympärillä tapahtui, vaan se keskittyi töihin. Eppu taas on luonteeltaan avoimempi. Se on huolettomampi ja tykkää leikkiä.

KUVA: Toni Laakson kuvat

Poliisiammattikorkeakouluun kuuluva poliisikoiralaitos kouluttaa poliisikoiranohjaajat. Laitos myös hankkii poliisin käyttöön tulevat koirat.

Poliisikoira elää poliisin arkea siinä missä sen ohjaajakin ja koira asuu ohjaajan kanssa. Ohjaaja kouluttaa koiraa pennusta lähtien tulevia työtehtäviä varten. Kun ohjaaja lähtee työvuoroon, sinne lähtee myös poliisikoira.