Tokmanni osti kauppoja Pohjois-Suomesta

Aika yksinkertainen kaava se on. Isoilla ketjuilla on volyymiä ostaa tavaraa > sisäänostohinta on siten halvempi > myyntihinta edullisempi vaikka kate sama > asiakkaat äänestää jaloillaan. Ei yksittäisten myymälöiden kauppiailla ole mahdollisuutta kilpailla hinnoissa. Kaikkia tavarantoimittajia ei edes kiinnosta pienet firmat. Kun bisnes tökkii, on ison helppo ostaa ja laajentua valmiiseen paikkaan ja pienellä ei ole vaikea päätös myydä. Jos vaan Tokmanni panostaa entistä enemmän ruokaan, siitä tulee K:lle, S:lle ja Lidlille neljäs kilpailija.