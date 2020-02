Iso-Syötteen rinnetoimintojen johtaja Mikko Terentjeff kertoo, että Iso-Syötteellä on tietoisesti panostettu rinneturvallisuuteen ja turvallisuustyötä tehdään koko ajan. Esimerkiksi rinteet ja suojaukset tarkistetaan joka päivä. Lumisateen aikaan kierroksia tehdään useasti, sillä suojaverkot tai opastekyltit eivät saa hautautua lumeen.

Ensiapuvalmiuden pitää olla koko ajan kunnossa. Kun rinteet ovat auki, Iso-Syötteellä on työvuorossa aina vähintään yksi omaan henkilökuntaan kuuluva työntekijä ensiapuvastaavana.

– Toivomme, että ensiapuvastaava saa istua koko päivän toimettomana, Terentjeff miettii vastaavan ihanteellista työpäivää.

Rinteissä on päivittäin myös yhdestä kolmeen punaisiin huomiovaatteisiin pukeutunutta ski patrolia eli koulutettua rinneturvallisuuden asiantuntijaa. Vapaaehtoisten ski patrolien tehtävänä on neuvoa laskijoita, puuttua turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, tarkistaa olosuhteita, ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä tarvittaessa antaa ensiapua.

– Ski patrolit ovat vähän niin kuin hiihtokeskuksen järjestyksenvalvojia.

Ensiapuvastaavan ja ski patrolien lisäksi Iso-Syötteellä toimii Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia rinnepäivystäjiä. Heitä on paikalla etenkin viikonloppuisin ja sesonkiaikana.

Talvilomat ja kevään sesonki tuovat rinteisiin eritasoisia menijöitä.

– Keväällä onnettomuuksia sattuu enemmän, kun rinteessä on enemmän kokemattomampia "kerran vuodessa" -laskijoita.

Terentjeff kannustaa laskijoita maltillisuuteen.

– Jos ei ole laskenut pitempään aikaan, kannattaa hakea ensin rauhassa tuntumaa. Ei ole mitään kiirettä sännätä kokeilemaan vaativampia temppuja heti. Myös päivän päätteeksi kannattaa rauhoittaa viimeiset laskut, kun vireystaso alkaa jo laskea.

Valtaosa laskijoista noudattaa rinnesääntöjä. Rinnesäännöt ovat monin paikoin näkösällä: ne löytyvät niin netistä, laskijoille annettavasta kartasta kuin opastekylteistä. Perussääntö on se, että ylhäältä päin tulevilla on väistämisvelvollisuus.

Terentjeffin mukaan myönteistä on, että kypärän käyttö rinteissä on nykyään erittäin yleistä. Lisäksi muitakin suojavarusteita on yhä enemmän käytössä. Kokonaisuudessa välineillä on suuri rooli rinneturvallisuuden luomisessa.

– Puolitutun tai serkun sukset eivät välttämättä ole sopivat. Aina ennen rinteeseen menoa pitää tarkistaa huolellisesti, että välineet ovat kunnossa ja että ne on säädetty laskijan tarpeiden mukaan.

Tärkeää on tarkistaa etenkin siteiden toimivuus. Tarvittaessa välineitä voi säädättää ja huollattaa esimerkiksi välinevuokraamolla. Rinteissä saa laskea erilaisten laskettelusuksien ja -lautojen lisäksi esimerkiksi ski bikeillä, jos välineessä on kunnon kantit.

– Joskus rinteisiin yritetään mennä kotikutoisilla välineillä. Yleensä kokeilijat saadaan kiinni hissiin mennessä.

Vaaratilanteita syntyy silloin, kun laskuväline ei ole hallittavissa.

– Laskuvälineellä pitää pystyä jarruttamaan. Tietenkin myös vallitsevat keliolosuhteet täytyy huomioida rinneturvallisuuden näkökulmasta, Terentjeff muistuttaa.